بالفيديو.. نافارو: الحكم أثر على نتيجة مباراة الاتحاد والنصر.. وركلة جزاء الهلال ليست صحيحة

قال رئيس دائرة الحكام مانويل نافارو، إن ركلة الجزاء المُحتسبة لفريق الاتحاد خلال مباراة النصر لم تكن صحيحة؛ حيث كان على حكم اللقاء العودة لتقنية الفيديو.
وأضاف نافارو، ببرنامج “في المرمى”: “لا يوجد خطأ أو احتكاك يؤدي إلى ركلة جزاء وكان على حكم الفيديو التدخل وعدم احتساب ركلة الجزاء، كما أن ردة فعل تاليسكا خلال المباراة ذاتها لا تستوجب بطاقة حمراء فهي ليست تصرفًا عنيفًا أو لكمة على الوجه فلا تستحق بطاقة حمراء بل صفراء، الحكم بالتأكيد أثر على نتيجة المباراة”.
وأتم رئيس دائرة الحكام تصريحاته، بقوله: “الرأي الغالب أن ركلة الجزاء التي اُحتسبت لصالح الهلال في مباراة الاتحاد ليست لمسة يد، ناقشنا هذه الحالة مع خبراء فيفا والأغلبية قالوا إنها ليست لمسة يد”. وفق “أخبار 24”.
رئيس دائرة الحكام في اتحاد القدم السعودي لـ #في_المرمى : تصرف تاليسكا غير عنيف ولا يستحق الطرد بالبطاقة الحمراء.. وبالتأكيد الحكم أثر على نتيجة مباراة الاتحاد والنصر pic.twitter.com/eSR61iFEQw
— العربية – في المرمى (@FilMarma) March 15, 2022
رئيس دائرة الحكام في اتحاد القدم السعودي لـ #في_المرمى : ضربة الجزاء المحتسبة للهلال ضد الاتحاد غير صحيحة حسب رأي اغلبية خبراء “فيفا” pic.twitter.com/QGp0nyjTFB
— العربية – في المرمى (@FilMarma) March 15, 2022