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جديد المحليات > “النقل” تواصل تنفيذ الطريق الرابط بين السيل الكبير وطريق الرياض– الطائف
16/03/2022   2:06 م

“النقل” تواصل تنفيذ الطريق الرابط بين السيل الكبير وطريق الرياض– الطائف

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أكدت وزارة النقل والخدمات اللوجستية تواصل تنفيذ أعمال مشروع الطريق الرابط بين السيل الكبير وطريق الرياض/الطائف السريع.

وينقسم المشروع إلى ثلاث مراحل جاري العمل على تنفيذها، ووصلت نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى 42% بطول 8 كم، وبلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الثانية 40% بطول 15 كم، في حين لا تزال المرحلة الثالثة من المشروع تحت الترسية، ويبلغ طولها 5 كم.

يذكر أن الوزارة من هذا المشروع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية في استقبال ضيوف الرحمن، واختصار معدل زمن الرحلة ما بين جدة ومكة المكرمة إلى منطقة الرياض والمنطقة الشرقية، وتحويل الشاحنات القادمة من الوسطى والشرقية وإبعادها عن دخول الطائف.”أخبار 24″.

“النقل” تواصل تنفيذ الطريق الرابط بين السيل الكبير وطريق الرياض– الطائف

جديد المحليات
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