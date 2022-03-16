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جديد المحليات > “الأرصاد”: موجة غبار على الرياض الليلة والحرارة تنخفض إلى 9 درجات.. وعاصفة رملية شرقي المملكة
16/03/2022   3:54 م

“الأرصاد”: موجة غبار على الرياض الليلة والحرارة تنخفض إلى 9 درجات.. وعاصفة رملية شرقي المملكة

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قال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، إن درجات الحرارة الصغرى انخفضت اليوم (الأربعاء) في عدة مناطق بالمملكة، في حين ستصل درجة الحرارة الصغرى غدًا في الرياض إلى 9 درجات مئوية.

وأشار، خلال حديثه في قناة “الإخبارية”، إلى أن الرياض ستشهد الليلة غبارا، لافتا إلى أن طريف والقريات وصلت فيهما درجات الحرارة إلى 3 درجات مئوية تحت الصفر، فيما وصلت درجة الحرارة في تبوك وعرعر إلى 3 درجات مئوية.

وتوقع أن نشاط الرياح والكتلة الهوائية الباردة مع الرياح الشمالية والشمالية والغربية ستؤدي إلى تكون عواصف رملية محلية خاصة على القطاع الشرقي من المملكة، مرجحا استمرار تأثيرها على المناطق الجنوبية لمنطقة الرياض.

وفق “أخبار 24”.

“الأرصاد”: موجة غبار على الرياض الليلة والحرارة تنخفض إلى 9 درجات.. وعاصفة رملية شرقي المملكة

جديد المحليات
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