اختارت الهيئة العامة للأوقاف هذا الأسبوع، رجل الأعمال والاسم اللامع في الأعمال الخيرية، و”صاحب اليد السخية في الأعمال الوقفية”، كما وصفته الأوقاف، صالح بن عبد الله كامل، بين شخصياتها الوقفية. وبهذه المناسبة يسلط “أخبار 24” الضوء على محطات في حياة صالح كامل باعتباره شخصية الأسبوع.
القصة من النهاية
كان المشهد الأخير في حياة صالح كامل، بأحد مستشفيات مدينة جدة، حيث أُسدل الستار على الفصل الأخير بوفاة صالح بن عبد الله كامل، الشهير بالشيخ صالح كامل، عن عمر ناهز الـ 79 عامًا في 18 مايو 2020، الموافق 25 رمضان 1441ه.
قبيل ستار النهاية، كان كامل قد تعرض لنوبة قلبية نُقل إثرها لمستشفى “سمير عباس”، وتداولت وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، نبأ الوفاة، مع الدعاء له، باعتباره رجلًا من رجال الخير والاستثمار في المملكة، وأحد رواد النشاط المصرفي الإسلامي.
الفصل الأول.. نشأة وطموح
في مكة المكرمة، وبالتحديد عام 1360هـ، الموافق 1940م، ولد صالح بن عبد الله كامل، لعائلة تعمل في “الطوافة”، وهي المهنة التي بدأ بها حياته أيضًا.
لم يكتف عبد الله كامل لولده، بالمهنة المتوارثة، بل حرص على تعليمه، وكان طموح الابن لا ينقطع، فنال بكالوريوس التجارة، من جامعة الرياض، ليعمل بعدها في مهنة الآباء والأجداد، ثم يجد طريقًا لنفسه بدأه من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
ولما كان عمله بوزارة العمل خطوة أولى في درج صعوده، كانت خطوته التالية كبيرة بحجم طموحه أيضًا، فتولى منصب مستشار في وزارة المالية. وفق “أخبار 24”.
الفصل الثاني.. اسم صالح كامل
يمكن التأريخ للفصل الثاني من قصة صالح كامل، بانتقاله من العمل في القطاع العام، إلى القطاع الخاص، وتحديدًا بتأسيسه شركة “دلة بركة القابضة”، التي تملك عدة استثمارات داخل المملكة، وخارجها كمصر ودول عربية أخرى، كان ذلك ولم يبلغ كامل بعد الثلاثين من عمره، وبالتحديد في عام 1969.
الفصل الثالث.. توسع واستثمارات
بعد عدد من السنوات، توسعت شركة “دلة القابضة”، وصار لها عدة أذرع استثمارية، في مجالات العقارات والتشغيل والخدمات المالية والنقل والمواصلات والرعاية الصحية وصناعة الغذاء والإعلام والقطاع المصرفي.
الفصل الرابع.. الوجه الإعلامي لصالح كامل
في عام 1993، أسس صالح كامل شبكة راديو وتليفزيون العرب الشهيرة، والتي كانت علامة مميزة لتاريخ البث الفضائي العربي، وبدأت بـ5 قنوات مجانية في أوروبا والشرق الأوسط، ثم تحولت إلى قنوات مدفوعة.
لم تكن هذه القنوات المعروفة لدى الجمهور العربي بـ”إيه آر تي” خاصة قناة “اقرأ الفضائية”، هي بداية توجه صالح كامل للإعلام، بل كانت البداية مع دار عكاظ للنشر وصحيفة الوطن السعودية، إلا أن هذه القنوات كانت النقلة النوعية الأولى في تاريخ استثماراته الإعلامية، وكذلك في التاريخ العربي للقنوات الفضائية.
مع حلول عام 2006، وبالتحديد قبيل بث مباريات كأس العالم، ذاع اسم صالح كامل إعلاميًا، خلال بث مباريات المونديال على الباقة الرياضية لمجموعة قنوات الـ ART، والتي عرضت بالتزامن بعض الدوريات العربية والأوروبية والدوري الإنجليزي الممتاز حصريًا.
الفصل الخامس.. جوائز ومناصب
حصل صالح كامل على العديد من الجوائز الدولية والإقليمية، منها رجل أعمال الخليج عام 1993م، ورجل المصارف من البنك الإسلامي للتنمية في عامي 1995، 1996م.
الفصل السادس.. تصنيفات عالمية وشهادات فخرية
حصل كامل على دكتوراه فخرية في الإعلام وخدمة تواصل الشعوب من جامعة ليك هرست، بالولايات المتحدة الأمريكية، وأخرى من جامعة إفريقيا العالمية في السودان، كما حصل على درجة الدكتوراه الفخرية لجهوده في تنمية مفاهيم الاقتصاد الإسلامي والأداء الإعلامي الإسلامي من جامعة الحياة الجديدة المفتوحة في عام 2011م.
أشارت إليه مجلة أرابيان بيزنس، باعتباره من أقوى 50 شخصية عربية في المنطقة والعالم في عام 2006، وقُيّد ضمن قائمة “فوربس” للمليارديرات بثروة تقدر بين 2 و3 مليارات دولار وذلك في عام 2017.
الفصل السابع.. مناصب أخرى
رأس صالح كامل مجلس إدارة المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، والغرفة التجارية الصناعية بجدة، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، وعضوية الهيئة الاستشارية لرئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إضافة إلى عضوية مجلس أمناء جامعة الفيصل ومؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” ومؤسسة الفكر العربي، والأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، والأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، وعضوية كاملة في المجلس الدائم لصندوق التضامن الإسلامي.
الفصل الثامن.. أعمال خيرية ومؤلفات
بين أبرز ما تركه الراحل، كان كتابه “هذا فهمي للزكاة”، وساهم في بناء أحد أبراج جامعة الملك سعود الوقفية، كما عمل على إنشاء دور للأيتام والرعاية.
الفصل التاسع.. حياة زوجية مستقرة
تزوج صالح كامل مرتين، إحداهما من الممثلة المصرية صفاء أبو السعود، التي عملت لسنوات أيضًا ضمن مجموعة قنوات ART، وأنجب منها 3 بنات، والزواج الآخر من زوجته “أم عبد الله” والتي أنجب منها ولدين.