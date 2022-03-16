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جديد المحليات > بالفيديو : 25 ألف ريال على كل مخالف.. “الجوازات” توضح عقوبات شركات الحج التي يتخلف حجاجها ومعتمروها عن المغادرة
16/03/2022   8:34 م

بالفيديو : 25 ألف ريال على كل مخالف.. “الجوازات” توضح عقوبات شركات الحج التي يتخلف حجاجها ومعتمروها عن المغادرة

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أكد المتحدث الرسمي لجوازات مكة المكرمة، النقيب عبدالرحمن القثامي، أن شركات الحج عليها مسؤولية كبيرة في تطبيق أنظمة تأشيرة الزيارة والمغادرة، نظرًا لقدوم أعداد كبيرة من الحجاج والمعتمرين.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “النشرة الأولى” على قناة “الإخبارية”، أنه تم استدعاء عدد كبير من شركات الحج والعمرة للتحقيق معها، حيث تم إدانة 208 شركات وإيقاع العقوبات على كل شركة.

وأضاف أن الغرامات المالية تبدأ بـ25 ألفا عن كل حاج أو معتمر تخلف عن المغادرة، مشيرًا إلى أن هذه العقوبات تُفرض على الشركات.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو : 25 ألف ريال على كل مخالف.. “الجوازات” توضح عقوبات شركات الحج التي يتخلف حجاجها ومعتمروها عن المغادرة

جديد المحليات
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