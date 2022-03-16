بالفيديو : 25 ألف ريال على كل مخالف.. “الجوازات” توضح عقوبات شركات الحج التي يتخلف حجاجها ومعتمروها عن المغادرة

أكد المتحدث الرسمي لجوازات مكة المكرمة، النقيب عبدالرحمن القثامي، أن شركات الحج عليها مسؤولية كبيرة في تطبيق أنظمة تأشيرة الزيارة والمغادرة، نظرًا لقدوم أعداد كبيرة من الحجاج والمعتمرين.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “النشرة الأولى” على قناة “الإخبارية”، أنه تم استدعاء عدد كبير من شركات الحج والعمرة للتحقيق معها، حيث تم إدانة 208 شركات وإيقاع العقوبات على كل شركة.
وأضاف أن الغرامات المالية تبدأ بـ25 ألفا عن كل حاج أو معتمر تخلف عن المغادرة، مشيرًا إلى أن هذه العقوبات تُفرض على الشركات.
فيديو | المتحدث الرسمي لـ #جوازات_مكة المكرمة:
شركات #الحج_والعمرة عليها مسؤولية في تطبيق أنظمة تأشيرة الزيارة والمغادرة وتم إدانة 208 من الشركات وتطبيق العقوبات بحقها #النشرة_الأولى#الإخبارية pic.twitter.com/QbImxyC6pP
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 16, 2022
وفق “أخبار 24”.