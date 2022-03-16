المملكة وبريطانيا.. علاقات تاريخية ومصالح مشتركة

شهدت العلاقات بين المملكة وبريطانيا تطورا كبيراً في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين، وذلك بعد اللقاء التاريخي الذي جمع الملك عبدالعزيز ورئيس الوزراء البريطاني الراحل ونستون تشرشل عام 1945م.
وترتبط المملكة وبريطانيا بعلاقات تاريخية ومميزة في مختلف المجالات السياسية والأمنية والعسكرية، والتجارية والاستثمارية والخدمات المالية، وفي الصحة والتعليم، والطاقة والصناعة والبيئة، وكذلك الثقافة والرياضة والسياحة.
مكانة المملكة
وستسهم زيارة رئيس الوزراء بوريس جونسون في تعزيز هذه العلاقات وتطويرها، فيما تعكس أيضاً مكانة المملكة السياسية والاقتصادية عالميا وثقلها ودورها المحوري دوليا في التعامل مع الأزمات والتحديات العالمية في مختلف المجالات. وفق “أخبار 24”.
أول زيارة رسمية
وبدأت قيادة البلدين تبادل الزيارات منذ سنوات طويلة يأتي في مقدمتها زيارة الملك فيصل لبريطانيا عام 1967م، ، وكان قد رأس قبلها أول بعثة سعودية لبريطانيا عام 1919م.
واستمر التواصل بين قادة ومسؤولي البلدين، والزيارات المتبادلة، وإجراء المباحثات الرسمية عبر السنين، وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي عمل على تطوير العلاقات الخارجية، وفتح آفاقاً أوسع للتعاون بما يخدم المصالح المشتركة، ويحقق الاستقرار والسلم العالمي.
العمل المشترك
وسارت العلاقات بين البلدين وفق سياسة خارجية ترسخ مبدأ العمل المشترك وتطابق وجهات النظر، نحو توثيق التعاون الثنائي في جميع المجالات، لا سيما الجانب الاقتصادي في إطار الرؤية المستقبلية للمملكة 2030.
ودخلت العلاقات بين البلدين مرحلة جديدة من التعاون بعد تأسيس مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي البريطاني، الذي عقد اجتماعه الأول في العاصمة البريطانية لندن مارس 2018، وعكس تأسيسه عمق العلاقات بينهما وحرصهما على تعزيزها، والالتزام بشراكة استراتيجية أعمق لخدمة المصالح المشتركة.
التبادل التجاري
تعد المملكة الشريك التجاري الثالث لبريطانيا في المنطقة من حيث حجم التبادل التجاري، والذي يبلغ متوسطه 6 مليار دولار لآخر خمس سنوات.
كما تشير الإحصاءات الخاصة بحجم التبادل التجاري إلى زيادة الصادرات السعودية إلى بريطانيا نسبياً مقارنة بالسنوات الماضية، مع تطلعهما إلى الانتهاء من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بينهما، والمستهدف توقيعها خلال العام الجاري.
وتأتي المملكة في المرتبة 13 من بين أكبر الدول المستوردة من بريطانيا، والمرتبة 47 من الدول المصدرة إليها، حيث تصدر العديد من المنتجات، من أهمها المعدنية، والمنتجات الكيمائية العضوية، واللدائن، فيما تأتي السيارات وأجزاؤها، والأجهزة الكهربائية، والمركبات الجوية وأجزاؤها كأبرز واردات المملكة من بريطانيا.