وزير الصناعة والثروة المعدنية يُدشن 4 مشاريع بقيمة تتجاوز نصف مليار ريال في المدن الصناعية بجدة

دشّن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، اليوم (الأربعاء)، 4 مشاريع صناعية تنوعت بين العديد من الأنشطة الصناعية بقيمة إجمالية تتجاوز نصف مليار ريال، وذلك خلال زيارته التفقّدية للمدن الصناعية بجدة.
وشملت المشاريع التي دشنها خلال الزيارة، شركة النهدي الطبية في المدينة الصناعية الثانية بجدة على مساحة 250 ألف متر مربع، والتي تستهدف توطين صناعات الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية والعطور ومستحضرات التجميل، باستثمارات تصل إلى 380 مليون ريال، ومصنع الشركة الوطنية لصناعة البلاستيك في المدينة الصناعية الثالثة بجدة على مساحة 80 ألف متر مربع، ويسهم في نقل التقنيات المتقدمة وتوطين صناعة المواسير والخراطيم.
كما تم تدشين خط إنتاج في مصنع الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية “سدافكو”، على مساحة بمساحة 20 ألف متر مربع، ومصنع النجمة المحدودة على مساحة 5 آلاف متر مربع، والذي يستهدف توطين صناعة العوازل المائية والحرارية واللواصق، باستثمارات تصل إلى 11 مليون ريال. وفق “أخبار 24”.