“نزاهة”: القبض بالجرم المشهود على عسكري بـ”الدفاع” وآخرين تورطوا في صرف أدوية حكومية غير مخصصة للبيع

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم الأربعاء، أنها باشرت عددا من القضايا الجنائية، من بينها قضية تورط فيها عسكري بوزارة الدفاع وآخرون.
وأوضحت أنه تم القبض بالجرم المشهود على عسكري، يعمل بوزارة الدفاع بإحدى المحافظات، لقيامه بطلب مبلغ 40 ألف ريال من مواطن مقابل إعطائه أدوية حكومية غير مخصصة للبيع.
وأضافت أنه ظهر أطراف آخرون بالقضية، وهم مواطن (وسيط)، وموظف وصيدلي يعملان بمستشفى حكومي بإحدى المحافظات، وجرى القبض عليهم بالجرم المشهود في أثناء استلامهم 68 ألف ريال مقابل أدوية حكومية غير مخصصة للبيع. وفق أخبار 24″.