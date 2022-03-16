“سكني”: إصدار أكثر من 637 ألف شهادة تصرفات عقارية للمسكن الأول منذ بداية البرنامج

كشف برنامج “سكني” عن إصداره 637.5 ألف شهادة تحمّل ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول من بداية البرنامج حتى نهاية شهر فبراير الماضي.
وأوضح، في تقريره لشهر مارس الجاري، نمو أعداد الأسر السعودية المستفيدة من الخيارات والحلول السكنية والتمويلية المتنوعة التي يتيحها إلكترونياً لمستفيديه من خلال موقعه وتطبيقه.
وأكد التقرير استفادة 11.7 ألف أسر خلال شهر فبراير الماضي، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت منازلها 16 ألف أسرة، بالاستفادة من خيار القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء ضمن مشاريع “سكني”، وخيار البناء الذاتي، والأراضي السكنية المتاحة ضمن موقع وتطبيق “سكني”. وفق أخبار 24″.
ووفق التقرير تمت تحديثات البناء في أكثر من 92 مشروعاً توفر أكثر من 120 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء بدأ تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص في جميع مناطق ومدن المملكة ضمن 115 مشروعاً توفّر نحو 150 ألف وحدة بين شقق وفلل وتاون هاوس بمتوسط أسعار 750 ألف ريال.