“الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي” يرفع سعر الفائدة لأول مرة منذ 2018

أعلن الاحتياطي الفيدرالي، اليوم (الأربعاء) رفع معدّل الفائدة الأساسي بربع نقطة أول مرة منذ عام 2018 للسيطرة على ارتفاع التضخم.
وقالت لجنة السوق المفتوح الفدرالية، وفقا لـ”رويترز”، إن تداعيات الحرب في أوكرانيا ستتسبب “على الأرجح بضغط يؤدي إلى ازدياد التضخم ويؤثر على النشاط الاقتصاد.
ورفع أعضاء اللجنة توقّعاتهم للتضخم في الولايات المتحدة للعام إلى 4.2 % مقارنة بمعدل 2.6 سابقا، وخفضوا تقديرات النمو إلى 2.8 % مقارنة بـ4 %. وفق أخبار 24″.
إلى ذلك، أكد بنك الكويت المركزي ومصرف البحرين المركزي إنهما قررا رفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع ربع نقطة مئوية.
وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أعلن في وقت سابق اليوم رفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس أيضا.