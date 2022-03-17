“الجوازات” توضح كيفية إسقاط عاملة خرجت بتأشيرة خروج وعودة ولم تعد من سجلات “أبشر”

أوضحت المديرية العامة للجوازات الخطوات اللازمة لإسقاط العمالة المنزلية من سجلات منصة “أبشر”.
وجاء توضيح المديرية ردًا على استفسار ورد إليها من أحد الأشخاص حول الإجراءات المتبعة لإسقاط عاملة منزلية من سجلات “أبشر”، كانت غادرت لبلادها بتأشيرة خروج وعودة، ولم تعد منذ قرابة عامين.
وأشارت إلى أن خدمة “تواصل” المتاحة في منصة “أبشر” تمكن جميع المستفيدين من خدمات الجوازات من التواصل مع المختصين في المديرية العامة للجوازات لمعالجة الملاحظات التي تواجههم أو تظهر في المنصة وقد تعيق إنهاء معاملاتهم. وفق “أخبار 24”.