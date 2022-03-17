برعاية ولي العهد.. المؤتمر العالمي لريادة الأعمال يستهدف مساعدة الرواد على التوسع عالميًا

أكدت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، أن المؤتمر العالمي لريادة الأعمال الذي سيُعقد برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سيناقش خلال أكثر من 100 جلسة وبمشاركة أكثر من 150 متحدثًا، عددًا من الموضوعات بهدف مساعدة رواد الأعمال على التوسع في أعمالهم عالمياً.
ويضم المؤتمر، الذي يقام خلال الفترة من 27 إلى 30 مارس الجاري بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض تحت شعار “نُعيد – نبتكر – نُجدد”، عددًا كبيرًا من رواد الأعمال محليًا وعالميًا، وكبار المسؤولين وصنَّاع القرار والخبراء والمستثمرين، كما يشهد جلسات نقاش متنوعة ومشاركات للخبراء. وفق “أخبار 24”.
وتتضمن الجلسات مشاركة وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، ورئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز.