البنك المركزي يرفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء والشراء المعاكس بمقدار 0.25%

قرر البنك المركزي السعودي اليوم الأربعاء، رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 0.25 % من 1.00 إلى 1.25 %.
وأوضح أنه قرر أيضاً رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 0.25 % من 0.5 إلى 0.75 %.
وأشار إلى أن هذا القرار يأتي بهدف المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم استقرار القطاع المالي في ظلّ التطورات النقدية في الأسواق المحلية والعالمية. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، رفع اليوم (الأربعاء) معدّل الفائدة الأساسي بربع نقطة لأول مرة منذ عام 2018 للسيطرة على ارتفاع التضخم.