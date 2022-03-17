حقيقة مفاوضات الاتفاق مع هداف منتخب تونس

ترددت خلال الفترة الماضية، العديد من الأنباء حول رغبة مجلس إدارة نادي الاتفاق، في التعاقد مع مهاجم المنتخب التونسي، ونادي الزمالك المصري، سيف الدين الجزيري.
وقال وكيل اللاعب “علاء أباظة” لـ”سبورت 24″، إن موكله يملك عددا من العروض بالدوريات الخليجية.
وأضاف “أباظة”: “نادي الاتفاق لم يتقدم بعرض رسمي للتعاقد مع سيف الجزيري، ولكن هناك اهتمام باللاعب من بعض الأندية دون ذكر أسماء”.
وأوضح وكيل اللاعب: “علاقة الجزيري بمدرب الاتفاق باتريس كارتيرون جيدة للغاية، واللاعب قدم مستوى رائعا تحت قيادته بصفوف الزمالك، لكن لا أستطيع التحدث عن شيء لم يصل للمستوى الرسمي حفاظًا على موكلي”.
وشدد وكيل سيف الدين الجزيري، على أن نادي الاتفاق فريق كبير وأن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قوي للغاية.