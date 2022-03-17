“اللجان مستقلة ونحترم قراراتها”.. رد رسمي من اتحاد الكرة على بيان الاتحاد بشأن استفزازه

ردّ اتحاد الكرة، على ما ذكره نادي الاتحاد عبر بيان رسمي صادر عنه في وقت سابق من اليوم (الأربعاء) يُشير إلى أن لجنة الانضباط تتعمد استفزازه بين الحين والآخر.
وذكر اتحاد الكرة، عبر بيان رسمي صادر مساء اليوم: “إشارة إلى البيان الصادر عبر حساب نادي الاتحاد بتاريخ 16 مارس 2022 على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بشأن قرارات لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم يؤكد الاتحاد على استقلالية كافة اللجان القضائية في اتخاذ قراراتها واحتراماها للقرارات الصادرة عنها”.
وشدد اتحاد الكرة، عبر البيان ذاته، على ضرورة امتثال كل ناد ومنسوبيه لما يصدر عن اللجان القضائية من مخاطبات وقرارات دون تشكيك أو نحوه، مشيرًا إلى أن لكل طرف الحق في اتخاذ الطرق النظامية المكفولة له بموجب النظام الأساسي ولائحة الانضباط والأخلاق. وفق “أخبار 24”.