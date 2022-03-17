الاتحاد السعودي للسيارات يوقِّع عقد رعاية لسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1

أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، توقيع اتفاقية رعاية مع بنك البلاد، ليصبح البنك راعياً استراتيجياً لسباق الفورمولا 1 في المملكة، وذلك من خلال شركة رياضة المحركات السعودية.
وجرى توقيع الاتفاقية في الرياض بين رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وشركة رياضة المحركات السعودية، الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل، والرئيس التنفيذي لبنك البلاد عبدالعزيز العنيزان.
ورحَّب رئيس اتحاد السيارات بهذه الرعاية مؤكداً مكانة بنك البلاد الريادية في دعم الفعاليات التي من شأنها أن تعزِّز حضور المملكة على الساحة العالمية ودفع غاياتها المنصوص عليها في رؤية 2030.
وأشار إلى أهمية سباق جائزة السعودية الكبرى بصفته أحد أبرز الأحداث الرياضية، إذْ يحظى باهتمام ومتابعة عشاق سباقات السيارات في مختلف أنحاء العالم، ونحن فخورون بتضافر جميع الجهود الوطنية للإسهام في إنجاح الحدث، مشددا على أن هذا التعاون من شأنه أن يرسِّخ التزام المملكة وقدرتها على استضافة أكبر الفعاليات الرياضية العالمية. وفق “أخبار 24”.
وتحتضن حلبة كورنيش جدة، أسرع وأطول حلبة شوارع في العالم، سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 لعام 2022 للمرة الثانية على التوالي خلال الفترة من 25 إلى 27 مارس الجاري، وهو الحدث الرياضي والترفيهي الأكبر في تاريخ المملكة.