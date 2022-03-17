رسالة من النصر بسبب غياب الجماهير عن مواجهة الفيحاء

وجه المركز الإعلامي لنادي النصر، رسالة إلى الجماهير، بعد غيابهم عن مباراة الفريق أمام الفيحاء، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ25 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أعلنت في وقت سابق إلزام نادي النصر باللعب دون حضور جماهيري أمام الفيحاء، ودفع غرامة مالية 85 ألف ريال لرمي جماهيره 3 علب مياه في مباراة الهلال بدوري المحترفين.
وقال النصر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تغيـب الجماهير عن المدرجات غدًا.. لكنهم مع ناديهم بدعواتهم وقلوبهم دائمًا.. والموعد بإذن الله.. نصر”. وفق “أخبار 24”.
واختتم فريق النصر، مساء الأربعاء، تدريباته اليومية؛ استعدادًا لمواجهة نظيره الفيحاء، حيث بدأ المران بتمارين لياقية ثم أخرى تكتيكية قبل تمارين الكرات الثابتة ثم التوجه للمعسكر.
تغيـب الجماهير عن المدرجات غدًا
لكنهم مع ناديهم بدعواتهم وقلوبهم دائمًا 💛
غدًا الخميــس
🆚 | #النصر_الفيحاء
⏱ | الثامنة وخمسـون دقيقة مساءً
🏟️ | ” #ساحة_النصر ” استاد #مرسول_بارك
والموعد بإذن الله #نصر 💛 pic.twitter.com/4zkMXMUK7G
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) March 16, 2022