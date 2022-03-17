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جديد المحليات > بعد رفع الإجراءات الاحترازية.. كيف يمكن لمن يرغب بالاطمئنان إجراء فحص “كورونا”؟
17/03/2022   7:15 ص

بعد رفع الإجراءات الاحترازية.. كيف يمكن لمن يرغب بالاطمئنان إجراء فحص “كورونا”؟

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قالت وزارة الصحة إنه يمكن إجراء فحص فيروس كورونا لمن يرغب في الاطمئنان على صحته، من خلال حجز موعد مسبق عبر تطبيق “صحتي”، مبينة أنه لم يعد متاحاً التوجه وعمل فحص مباشر من خلال مراكزها.

وجاء تأكيد الوزارة ردًا على استفسار ورد إليها من أحد الأشخاص يتعلق بمراكز فحص فيروس كورونا ومدى استمرار عملها حتى الآن.

وكانت وزارة الصحة أعادت العمل بالكامل لخدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية ودمج خدمات عيادات تطمن مع بقية خدمات الرعاية الأولية في بعض المراكز؛ وذلك نظرًا لانخفاض عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، وارتفاع نسبة التحصين، ورفع الإجراءات الاحترازية. وفق “أخبار 24”.

بعد رفع الإجراءات الاحترازية.. كيف يمكن لمن يرغب بالاطمئنان إجراء فحص “كورونا”؟

جديد المحليات
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