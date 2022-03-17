طقس اليوم.. استمرار انخفاض الحرارة خاصة بالأجزاء الجنوبية وسحب رعدية محتملة بهذه المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الخميس) على مختلف مدن ومحافظات المملكة.
وتوقع التقرير أن تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض على المنطقة الجنوبية والمرتفعات الجنوبية الغربية، كما يستمر الانخفاض على أجزاء من مناطق شرق ووسط المملكة، ويصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، حيث تصل سرعة الرياح إلى 50 كم/ ساعة.
وأضاف أنه يتوقع كذلك أن يستمر نشاط الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تكون هناك فرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير، مع عدم استبعاد تكوّن الضباب في ساعات الصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير.
وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر يتوقع أن تكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 25- 50 كم/ ساعة وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن ارتفاع الموج سيكون من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزأين الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، فيما ستكون حالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي.
وبين أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 30- 60 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.