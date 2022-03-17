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جديد المحليات > “التنمية الزراعية” يعتمد أكثر من 860 مليون ريال لتمويل استيراد منتجات غذائية
17/03/2022   3:15 م

“التنمية الزراعية” يعتمد أكثر من 860 مليون ريال لتمويل استيراد منتجات غذائية

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اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية المنعقد برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن الفضلي عدداً من القروض لتمويل رأس المال العامل لاستيراد بعض المنتجات الزراعية المستهدفة في الأمن الغذائي بقيمة تجاوزت 861 مليون ريال.

وأوضح مدير عام الصندوق، منير السهلي، أن اعتماد هذه القروض يأتي وفق توجيهات القيادة الرشيدة لمواكبة التطورات الدولية الحالية ولضمان وفرة المخزون من هذه المنتجات واستقرار إمداداتها ولتفادي أي اضطرابات في سلاسل الإمداد.

وأشار الصندوق إلى أن هذا التمويل يأتي ضمن برامج الصندوق لتعزيز الأمن الغذائي ودعم النشاط الزراعي، لافتًا إلى أن المنتجات الزراعية المستهدفة بالتمويل تشمل، محاصيل، الشعير والذرة الصفراء وفول الصويا. وفق “أخبار 24”.

“التنمية الزراعية” يعتمد أكثر من 860 مليون ريال لتمويل استيراد منتجات غذائية

جديد المحليات
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