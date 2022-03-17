أظهرت الإحصائيات الخاصة بفيروس “كورونا” في المملكة، نزول عدد الإصابات الجديدة إلى ما دون المئة، مسجلة 97 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بانخفاض قدره 30 حالة عن يوم أمس.
وأوضحت وزارة الصحة اليوم (الخميس)، استمرار منحنى الحالات الحرجة في النزول حيث غادرت 6 حالات جديدة العناية المركزة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات الحرجة الآن 223 حالة.
وانخفض عدد حالات التعافي الجديدة من الفيروس حيث تم تسجيل 198 حالة، لتبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 731638 حالة من أصل 749268 إصابة بالفيروس.
وأبان التقرير أن حالات الوفاة في مستويات مستقرة منذ نهاية ديسمبر من العام الماضي، حيث تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9024 حالة وفاة. وفق “أخبار 24”.