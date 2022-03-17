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جديد المحليات > بالفيديو : التجارة تستعرض قصة شركة كبرى لاستيراد الأرز صححت تجارتها في خميس مشيط
17/03/2022   3:20 م

بالفيديو : التجارة تستعرض قصة شركة كبرى لاستيراد الأرز صححت تجارتها في خميس مشيط

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استعرضت وزارة التجارة، اليوم (الخميس)، قصة شركة كبرى لاستيراد وتصدير الأرز في خميس مشيط، صححت تجارتها.

وأوضحت الوزارة أن الإيرادات السنوية للشركة تجاوزت 34 مليون ريال، وتعمل منذ 4 سنوات، مضيفة أن الشركة استفادت من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر.

وبينت الوزارة أن الشركة استفادت من الفترة التصحيحية عبر خيار نقل ملكية المنشأة لشخص آخر، وأصبحت كافة أعمالها نظامية.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو : التجارة تستعرض قصة شركة كبرى لاستيراد الأرز صححت تجارتها في خميس مشيط

جديد المحليات
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