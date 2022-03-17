بالفيديو : التجارة تستعرض قصة شركة كبرى لاستيراد الأرز صححت تجارتها في خميس مشيط

استعرضت وزارة التجارة، اليوم (الخميس)، قصة شركة كبرى لاستيراد وتصدير الأرز في خميس مشيط، صححت تجارتها.
وأوضحت الوزارة أن الإيرادات السنوية للشركة تجاوزت 34 مليون ريال، وتعمل منذ 4 سنوات، مضيفة أن الشركة استفادت من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر.
وبينت الوزارة أن الشركة استفادت من الفترة التصحيحية عبر خيار نقل ملكية المنشأة لشخص آخر، وأصبحت كافة أعمالها نظامية.
شركة لاستيراد وتصدير الأرز في خميس مشيط، صححت تجارتها ✅
إيراداتها السنوية تتجاوز 34 مليون ريال.
◽️استفادت من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر وأصبحت كافة أعمالها نظامية.#التستر_جريمة ⛔️ pic.twitter.com/7WZhf7BXf1
— وزارة التجارة (@MCgovSA) March 17, 2022
وفق “أخبار 24”.