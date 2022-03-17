"الحقيل" يزور الجناح السعودي في "إكسبو دبي 2020"

زار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل معرض إكسبو دبي 2020 الذي تستضيفه إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
واستهل الوزير جولته بزيارة معرض المملكة العربية السعودية، الذي يسلط الضوء على مستقبل المملكة ويعكس تراثها وحاضرها المتنوع، وفرصها الاستثمارية الواعدة، ويُعرّف بخططها المستقبلية في ضوء “رؤية المملكة 2030.
وأطلع على أقسام الجناح وتصميمه الفريد وعناصره التفاعلية الإبداعية، بالإضافة إلى ما يقدمه الجناح من عرض للفرص الاستثمارية الكبرى التي تقدمها المملكة للعالم، والتي تبرز محاور مهمة لنهضة المملكة، ورؤيتها الطموحة وتطلعاتها نحو مستقبل مزدهر، تستند فيه على هويتها الراسخة وتراثها العريق.
كما زار جناح دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، واطلع على ما تعرضه من ابتكارات وتقنيات وفرص اقتصادية وتنموية متنوعة، مثمنًا جهود دولة الإمارات في استضافة وتنظيم هذا الحدث العالمي الذي سهَّل لقاء المستثمرين من مختلف الجنسيات؛ لمناقشة وبحث الفرص الاستثمارية، وإتاحة الفرصة للقاء جميع الدول المشاركة والمستثمرين في مكانٍ واحد. وفق “أخبار 24”.
بعد ذلك قام الوزير بزيارة جناح دولة كولومبيا، وكازاخستان، وتايلاند، وانجولا، وأذربيجان، واطلع على ما تعرضه هذه الأجنحة من مقتنيات وتنوع ثقافي وحضاري واجتماعي يسهم في إنجاح المعرض، ويعزز أواصر الصلة بين الشعوب ويوثق جسور التقارب والتعاون فيما بينهم.