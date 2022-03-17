شهدت ارتفاعا تجاوز 200%.. أجور العاملات المنزليات تتضاعف مع اقتراب شهر رمضان

تشهد أجور العاملات المنزليات مع اقتراب شهر رمضان ارتفاعًا مضاعفًا نظرًا للحاجة لهن، حيث تجاوزت 5 آلاف ريال للشهر في بعض المناطق.
وكشف رصد أجرته “أخبار 24” أن أجور العاملات المنزليات في بعض أنحاء المملكة أصبحت مضاعفة مقارنة بما هي عليه حاليًا، حيث بلغ أجر العاملة المنزلية في مدينة الرياض خلال الشهور الماضية 1035 ريالاً، بينما الحجز لشهر رمضان وصل إلى 4 آلاف ريال.
وتبلغ الأجور في مدينة جازان 1500 ريال في الأوقات العادية، ومع قرب شهر رمضان ارتفعت لتصل إلى 2773 ريالاً، أما مدينة أبها فتصل إلى 3 آلاف ريال، وقد يزداد الأجر بمعدل 500 ريال.
في المنطقة الشرقية يتراوح الأجر في الأوقات العادية ما بين 3200 و3600 ريال، ويصل لـ 4655 خلال شهر رمضان وقد يرتفع باختلاف جنسية العاملة. وفق “أخبار 24”.
وفي المدينة المنورة فإن أجر العاملة في الأيام العادية يقدر بـ 2990 ويرتفع خلال رمضان بحسب الجنسيات واختلاف المكاتب إلى 5000 ريال، أما في محافظة جدة فتصل أجور التأجير خلال الفترة الحالية إلى 2500، وفي رمضان تصل لـ 3980.