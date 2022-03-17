إطلاق الحزمة الأولى من الفرص الاقتصادية للخطوط الحديدية باستثمارات تتجاوز مليار ريال

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة “سار”، المهندس صالح الجاسر، اليوم (الخميس)، إطلاق الحزمة الأولى من الفرص الاقتصادية والصناعية للخطوط الحديدية باستثمارات متوقعة تتجاوز مليار ريال.
وأضاف “الجاسر”، خلال كلمته في منتدى الفرص الصناعية للخطوط الحديدية الافتراضي، أن هذه الفرص توفر ميزة نوعية وقيمة مضافة لقطاع النقل والقطاعات الداعمة لصناعة الخطوط الحديدية.
وأكد أن خطط القطاع السككي خلال الفترة المقبلة تستهدف فتح السوق لمشغلين جدد، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في عمليات الشحن ورحلات نقل الركاب والأصول.
ونوه بأن الخطط التوسعية للخطوط الحديدية خلال السنوات المقبلة تهدف لزيادة أطوال سكك الحديد بما يتجاوز 8000 كلم إضافي لتحقيق الربط المحلي والإقليمي وبما يضاعف من قدرات النقل عبر القطارات للركاب والشحن.
يذكر أن المنتدى شهد طرح فرص صناعية بقطاع الخطوط الحديدية، من أبرزها فرص تصنيع عربات وعجلات القطارات، وتصنيع قطع الغيار ومحركات الجر، وتصنيع السكك الحديدية. وفق “أخبار 24”.