“الحبوب” تعلن موعد استلام محصول القمح الجديد

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب تفعيل خدمة حجز المواعيد من خلال منصة “محصولي” لاستلام القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.
وأوضح محافظ المؤسسة، المهندس أحمد الفارس استعداد المؤسسة وفروعها لبدء إجراءات الاستلام وذلك من خلال المنصة الرقمية “محصولي”، إذ يمكن للمزارعين البدء بالإجراءات النظامية المعتادة عبر المنصة لتحديد مقر التوريد وحجز المواعيد والاستعلام عن تفاصيل الشحنات المتسلمة.
وأشار إلى أن المنصة تُمكن المزارع من إدخال الحساب البنكي لأغراض الصرف وانتهاءً بإيداع مستحقات المزارع المالية فور إقفال الحساب وذلك بعد اكتمال عملية التوريد ودون الحاجة لمراجعة أي من فروع المؤسسة. وفق “أخبار 24”.
وأكدت المؤسسة حرصها على تطوير خدماتها الإلكترونية والتي من شأنها تقديم التسهيلات للمزارعين في جميع مناطق المملكة، كما ستوجه المؤسسة رسالة نصية لكافة المزارعين المؤهلين المسجلين بمنصة محصولي تتضمن بيانات الدخول، عبر الرابط https://mahsoli.sago.gov.sa