نيابة عن خادم الحرمين.. أمير الرياض يرعى غداً تكريم الفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم للبنين

يرعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر غداً (الجمعة) حفل تكريم الفائزين بالمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين، وذلك نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
ويقام حفل التكريم الذي تنظمه تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في فندق الريتز كارلتون بالرياض، فيما يقام حفل تكريم الفائزات بتشريف حرم خادم الحرمين الشريفين الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين مساء بعد غد السبت بفندق الريتز كارلتون.
وكانت وزارة الشؤون الإسلامية قد نظمت التصفيات النهائية افتراضياً بمشاركة 119 متسابقاً ومتسابقة تأهلوا من أصل 3.5 ألف مشارك في التصفيات الأولية من مختلف مناطق المملكة في فروع المسابقة الستة.
وشملت فروع المسابقة فرع القراءات: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع المتواترة رواية ودراية، والفرع الثاني: حفظ كامل القرآن مع حسن الأداء والتجويد وتفسير مفردات القرآن كاملاً، والفرع الثالث: حفظ كامل القرآن مع حسن الأداء والتجويد، والفرع الرابع: حفظ عشرين جزءًا مع حسن الأداء والتجويد، والفرع الخامس: حفظ عشرة أجزاء مع حسن الأداء والتجويد، والفرع السادس: حفظ خمسة أجزاء مع حسن الأداء والتجويد، حيث تبلغ جوائز المسابقة ثلاثة ملايين ومئة وستة وعشرين ألف ريال. وفق “أخبار 24”.