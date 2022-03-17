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جديد المحليات > “التجارة”: نحذر المتلاعبين بمضخات التزود بالوقود.. الغرامة مليون ريال والسجن 3 سنوات
17/03/2022   6:35 م

“التجارة”: نحذر المتلاعبين بمضخات التزود بالوقود.. الغرامة مليون ريال والسجن 3 سنوات

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حذرت وزارة التجارة محطات التزود بالوقود التي تمارس التلاعب بعدادات مضخات الوقود أن هذا السلوك يندرج تحت الغش التجاري.

وأوضحت الوزارة في ردها على استفسارات “أخبار 24” أن التلاعب بعدادات مضخات الوقود يعتبر مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري، الذي ينص على غرامة تصل لمليون ريال والسجن لمدة 3 سنوات أو العقوبتين معا، بالإضافة للعقوبات التبعية التي تشمل شطب السجل التجاري والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة لبلدانهم وعدم عودتهم للعمل بالمملكة، بعد صدور حكم قضائي نافذ.

وبينت أنها تقوم، بالتعاون مع وزارة الطاقة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ممثلة بالبرنامج الوطني للتقييم والمعايرة” تقييس”، بعمل جولات رقابية على محطات الوقود للتحقق من التزامها بالأنظمة.

ودعت وزارة التجارة في ردها المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفات يتم اكتشافها في مضخات الوقود عبر تطبيق بلاغ تجاري، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد للبلاغات 1900.

“التجارة”: نحذر المتلاعبين بمضخات التزود بالوقود.. الغرامة مليون ريال والسجن 3 سنوات

جديد المحليات
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