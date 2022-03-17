بالفيديو والصور.. مشاريبوف يقود النصر لتحقيق فوز غال على الفيحاء بهدف دون رد في دوري المحترفين

حقق فريق نادي النصر فوزًا غاليًا على حساب نظيره الفيحاء، بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما (الخميس) ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري.
وشهدت الدقيقة (44) طرد لاعب الفيحاء، محمد أبوسبعان بعد رجوع الحكم لتقنية الفيديو بعد كرة مشتركة جمعته بنظيره في النصر ماشاريبوف.
وانتهت نتيجة الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين بعد ضياع عدد من الفرص.
وبدأ نادي النصر الشوط الثاني للمباراة، بهجوم ضاغط على مرمى الفيحاء في محاولة لاستغلال النقص العدد وتسجيل هدف التقدم.
وأجرى مدرب نادي الفيحاء، رازوفيتش، تبديلًا بنزول علي الزقعان وخروج باناجيوتيس تاختسيديس في الدقيقة “64”.
فيما لجأ مدرب النصر، مجيل روسو للدفع بخالد الغنام بدلًا من منصور الشمري عند الدقيقة “66”.
وحاول روسو تنشيط الناحية الهجومية ودفع بالثنائي، عبدالفتاح عسيري وجوناثان رودريجيز على حساب تاليسكا وفينسنت أبو بكر في الدقيقة “73” من عمر المباراة.
ونجح محترف النصر، الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف في تسجيل هدف التقدم لفريقه عندالدقيقة “74” بعد تسديدة قوية سكنت شباك الفيحاء.
ودفع مدرب الفيحاء، رازوفيتش بالثلاثي مالك عبدالمنعم ويوسف الحربي وأكسندر ترايموفسكي بدلًا من سلطان مندش ورامون لوبيز ومحمد البقعاوي. وفق “أخبار 24”.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب النصر، جلال الدين مشاريبوف، ولكنه عاد وألغاها واكتفى بالبطاقة الصفراء عقب الرجوع لتقنية الفيديو.
وبهذه النتيجة رفع نادي النصر رصيده إلى النقطة 48 في المركز الثاني مؤقتًا، فيما توقف رصيد الفيحاء عند النقطة 30 في المركز الثامن.
هدددددف!⚽
د 74″ الهدف الأول لـ #النصر عن طريق ” ماشاريبوف ”
النصر 1 × 0 الفيحاء#النصر_الفيحاء#قنوات_SSC pic.twitter.com/uEyq9NqIQg
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 17, 2022