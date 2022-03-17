“الدفاع” تعلن عن وظائف شاغرة على برنامج التعاقد المباشر في القوات الجوية

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم (الخميس)، توفر عدد 20 وظيفة شاغرة على برنامج التعاقد المباشر “التشغيل الذاتي” في القوات الجوية الملكية السعودية.
وأوضحت الوزارة أن التخصصات المطلوبة تشمل فني أنظمة وقود، وأخصائي مناهج، وفني مراقبة وتوزيع معدات، ومشرف صيانة الذخائر، وأخصائي تقنية المعلومات، وفني فحص الأجهزة وتدميرها، وفني جرد، وفني إدارة تموين وأخصائي سلامة جوية، وفني صيانة طائرات عامة وفني صيانة ذخيرة.
وكذلك أخصائي صيانة قذائف موجهة، ومدرس فني صيانة طائرات ف15، وفني أنظمة معلومات الصيانة، وأخصائي تدريب، وفني صيانة أجهزة تضليل واتصالات وملاحة جوية، وصيانة أدوات الطيران الإلكتروني، وفني تسجيل أهداف رماية، ومدرب ومشغل طيران تشبيهي، وأخصائي ذخيرة. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن التقديم خلال الفترة من 17/ 08 / 1443هـ إلى 21/ 08 / 1443هـ، وذلك عبر بوابة التوظيف بموقع وزارة الدفاع.