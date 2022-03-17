نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الياباني ويبحث معه تطورات الأوضاع في أوكرانيا وتوازن أسواق البترول
18/03/2022   12:07 ص

ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الياباني ويبحث معه تطورات الأوضاع في أوكرانيا وتوازن أسواق البترول

+ = -
378

تلقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً، اليوم (الخميس)، من رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا .

وجرى خلال الاتصال استعراض آفاق التعاون بين البلدين الصديقين والفرص الواعدة لتطويره في إطار الرؤية السعودية اليابانية 2030، كما جرى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما فيها تطورات الأوضاع في أوكرانيا.

وأكد ولي العهد على موقف المملكة الداعم لكافة الجهود الهادفة لتسوية الخلافات بالوسائل السلمية ومن خلال الحوار لإنهاء الصراع، ودعمها لكافة الجهود لوقف العمليات العسكرية بما يسهم في إعادة الأمن والاستقرار. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن المملكة حريصة على المحافظة على توازن أسواق البترول واستقرارها، منوهاً بدور اتفاق أوبك بلس في ذلك وأهمية المحافظة عليه.

ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الياباني ويبحث معه تطورات الأوضاع في أوكرانيا وتوازن أسواق البترول

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885203160.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.