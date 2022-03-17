ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الياباني ويبحث معه تطورات الأوضاع في أوكرانيا وتوازن أسواق البترول

تلقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً، اليوم (الخميس)، من رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا .
وجرى خلال الاتصال استعراض آفاق التعاون بين البلدين الصديقين والفرص الواعدة لتطويره في إطار الرؤية السعودية اليابانية 2030، كما جرى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما فيها تطورات الأوضاع في أوكرانيا.
وأكد ولي العهد على موقف المملكة الداعم لكافة الجهود الهادفة لتسوية الخلافات بالوسائل السلمية ومن خلال الحوار لإنهاء الصراع، ودعمها لكافة الجهود لوقف العمليات العسكرية بما يسهم في إعادة الأمن والاستقرار. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن المملكة حريصة على المحافظة على توازن أسواق البترول واستقرارها، منوهاً بدور اتفاق أوبك بلس في ذلك وأهمية المحافظة عليه.