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جديد المحليات > “الأرصاد”: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة حتى منتصف الأسبوع القادم
18/03/2022   12:07 ص

“الأرصاد”: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة حتى منتصف الأسبوع القادم

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قال محلل الطقس والمختص في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، إن معظم مناطق المملكة ستشهد انخفاضاً في درجات الحرارة، وكذلك هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق.

وأوضح العقيل، وفقاً لـ”الإخبارية”، أن معظم الأجواء الشمالية والشمالية الشرقية من المملكة شهدت أجواءً باردة فجر هذا اليوم، وكذلك القطاع الشرقي ومنطقة الرياض، حيث وصلت درجات الحرارة الصغرى إلى 8 درجات مئوية.

وتوقع أن يشهد القطاع الشرقي والمناطق الجنوبية ومنها الرياض ونجران وكذلك الشرق والمرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية، والمرتفعات الشرقية وتشمل عسير والباحة ومكة المكرمة، رياحاً نشطة تصل سرعتها إلى 50 كلم/ساعة، مصحوبة بأتربة وغبار وانخفاض في درجات الحرارة. وفق “أخبار 24”.

كما توقع أن تشهد المرتفعات الجنوبية، والجنوبية الغربية، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، مشيراً إلى أن الأجواء الباردة ستستمر حتى منتصف الأسبوع القادم على معظم مناطق المملكة.

“الأرصاد”: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة حتى منتصف الأسبوع القادم

جديد المحليات
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