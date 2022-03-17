بالفيديو.. عبد الفتاح عسيري يقدم وعدًا لجمهور النصر

قدم صانع ألعاب نادي النصر، عبدالفتاح عسيري، وعدًا لجمهور فريقه عقب الفوز الثمين على الفيحاء بهدف دون رد بدوري المحترفين.
وأكد عسيري في تصريحات تلفزيونية لقنوات “SSC TV” أن حالة الطرد التي تعرض لها لاعب الفيحاء، جعلت فريق النصر في حالة تسرع بحثًا عن تسجيل هدف التقدم.
ووعد عسيري جمهور النصر بتقديم الإضافة والظهور بمستوى مميز كلما سنحت له فرصة المشاركة في المباريات، موضحًا أنه يحتاج الفرصة فقط وسيعطي كل ما لديه بالملعب. وفق “أخبار 24”.
وقاد عسيري هجمة من الجبهة اليمنى لنادي النصر، انتهت بتسديدة قوية من الأوزبكي مشاريبوف في مرمى الفيحاء، ليحقق النصر 3 نقاط غالية في الجولة الـ25 بدوري المحترفين.