بالفيديو.. مشاريبوف: علينا أن نضحي من أجل النصر.. وحققنا الأهم في مواجهة الفيحاء

أعرب صانع ألعاب نادي النصر، الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف عن سعادته البالغة عقب الفوز الثمين على الفيحاء بهدف دون رد.
وأكد مشاريبوف في تصريحات تلفزيونية لقنوات “SSC TV” أن فريقه بدأ المباراة بشكل جيد لكنه عانى من التسرع بعض الشيء عقب النقص العددي في صفوف المنافس.
وأضاف مشاريبوف أن فريقه حقق الأهم بحصوله على النقاط الثلاث، وأنه شارك رغم تعرضه للإصابة خلال الجولة الماضية بعد أن اطمأن على حالته، مشددًا على أن الوقت الحالي يستوجب التضحية من أجل الفريق خاصة ان المباراة على ملعبه ولا مجال للتفريط في النقاط. وفق “أخبار 24”.
وسدد مشاريبوف كرة قوية سكنت شباك الفيحاء، ليحقق النصر 3 نقاط غالية في الجولة الـ25 بدوري المحترفين.