“الهلال” يُقدم هذا العرض المالي لضم لاعب “الأهلي” المصري

أفادت تقارير صحفية مصرية، بتلقي المحترف المالي بصفوف نادي الأهلي ببلادها، أليو ديانج عرضًا من نادي الهلال للانضمام لصفوفه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأشارت صحيفة المصري اليوم، إلى أن العرض الذي تقدم به نادي الهلال لضم اللاعب المالي وصلت قيمته إلى 7 ملايين دولار.
وأتمت الصحيفة المصرية تقريرها بالإشارة إلى أنه رغم محاولات النادي الأهلي تجديد التعاقد مع اللاعب ولكنه لا يُمانع بيعه حال وصول عرض مالي مناسب، في حين يتحفظ اللاعب الذي ينشط في خط الوسط على مواصلة الاحتراف بأفريقيا أو آسيا. وفق “أخبار 24”.