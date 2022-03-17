“غروهي” و”حمدالله” يشاركان في مران “الاتحاد”

واصل فريق الاتحاد، مساء اليوم (الخميس)، تحضيراته الميدانية لمباراته المقبلة أمام نظيره الحزم.
وشهدت التدريبات مشاركة حارس المرمى البرازيلي، مارسيلو غروهي والمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.
وكان غروهي يُعاني من شد عضلي في عضلة الفخذ، بعد تعرضه للإصابة في مباراة الشباب الماضية، فيما تعرض لإصابة في العضلة الضامة خلال مشاركته مع الاتحاد في مباراة ضمك ضمن الجولة الـ 23 من الدوري التي فاز بها فريقه بثنائية نظيفة. وفق “أخبار 24”.
ويستعد فريق الاتحاد لمواجهة نظيره الحزم، مساء يوم غد (الجمعة) ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري.