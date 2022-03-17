صعود أسعار البترول بنسبة 8% اليوم الخميس

صعدت أسعار البترول بنسبة 8% اليوم الخميس، لتواصل تقلباتها اليومية العنيفة، إذ انتعش السوق بعد عدة أيام من الخسائر مع التركيز على نقص الإمدادات في الأسابيع المقبلة بسبب العقوبات على روسيا.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت القياسي، وفقا لـ “رويترز”، 8.62 دولار، أي 8.7 %، لتبلغ عند التسوية 106.6 دولار للبرميل، وهي أكبر زيادة بالنسبة المئوية منذ منتصف 2020، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7.9 دولار، أي 8.3 %، إلى 102.9 دولار للبرميل عند التسوية.
وكان السعر في الجلسات الثماني الأخيرة قد وصل إلى 139 دولارا للبرميل، في أقصى ارتفاع له قبل أن ينخفض إلى 98 دولارا، بفارق يزيد على 40 دولارا. وقال مختصون إن ذلك دفع العديد من المستثمرين إلى الخروج، وأوجد مناخا لمزيد من التقلبات الشديدة في الأسعار في الأسابيع المقبلة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن دولا عديدة حظرت شراء البترول الروسي لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا قبل نحو 3 أسابيع، حيث تعد روسيا أكبر مصدر للبترول الخام ومنتجات الوقود في العالم.