خلال مؤتمرها المُرتقب.. “الحج والعمرة” تُفعل الأدوات التقنية لخدمة ضيوف الرحمن

تعقد وزارة الحج والعمرة، (الإثنين) المقبل مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة في جدة تحت شعار “التحول نحو الابتكار”، وذلك بمشاركة صناع القرار والخبراء والأكاديميين والقيادات.
ويهدف المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام إلى تفعيل الأدوات والمنهجيات المتطورة والتقنية لخدمة ضيوف الرحمن، وإلقاء الضوء على مشاريع المملكة المستقبلية، وبناء شراكات عالمية ومحلية للارتقاء بالخدمات، وكذلك تهيئة البيئة التنافسية للخبرات العالمية، ودعم رواد الأعمال والمبتكرين.
ويسلط المعرض الضوء على التجارب الدولية والمحلية الرائدة في صناعة وتقديم الخدمات في مجالات الضيافة والإعاشة والنقل والإسكان وغيرها من الخدمات المقدمة، إلى جانب توفير منصة واعدة للمبتكرين لتحفيز الابتكار والإبداع عبر تقديم كل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
وفق “أخبار 24”.