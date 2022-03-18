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جديد المناطق > بالصور.. قوات أمن المنشآت تحتفي بتخريج 873 مجنداً في الرياض وجدة
18/03/2022   5:42 ص

بالصور.. قوات أمن المنشآت تحتفي بتخريج 873 مجنداً في الرياض وجدة

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احتفت قوات أمن المنشآت، بتخريج 873 مجنداً من الدورات التأهيلية للفرد الأساسي والدورات التخصصية للبحث والتفتيش وأمن وحماية المنشآت، وذلك تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف.

وضمت قائمة الخريجين الجدد، 470 خريجاً بمعهد تدريب قوات أمن وحماية المنشآت بمنطقة الرياض، و403 خريجين بمركز تدريب قوات أمن المنشآت بمحافظة جدة.

وأعرب قائد قوات أمن المنشآت المكلف، اللواء عبدالله العتيبي، عن اعتزازه بما تحقق من نتائج في برامج التدريب الميداني والتعليم النظري الذي اشتمل على أحدث المناهج الأمنية.

قوات أمن المنشآت تحتفي بتخريج 873 مجنداً في الرياض وجدة (صور)

قوات أمن المنشآت تحتفي بتخريج 873 مجنداً في الرياض وجدة (صور)

قوات أمن المنشآت تحتفي بتخريج 873 مجنداً في الرياض وجدة (صور)

قوات أمن المنشآت تحتفي بتخريج 873 مجنداً في الرياض وجدة (صور)

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. قوات أمن المنشآت تحتفي بتخريج 873 مجنداً في الرياض وجدة

جديد المناطق
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