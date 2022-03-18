بالفيديو.. أمير جازان يوجه بمضاعفة الجهود لاستغلال المقومات السياحية لوادي لجب

وجه أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، بالعمل الجاد ومضاعفة الجهود لاستغلال المقومات السياحية لوادي لجب في محافظة الريث.
وتفقد أمير جازان، وادي لجب السياحي للوقوف على تنفيذ المرحلة الثانية من دراسة وتصميم تطويره الذي يُجرى بإشراف فريق من المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
يشار إلى أن وادي لجب جرى اختياره ليكون أول حديقة جيولوجية ضمن 13 موقعاً بمختلف أنحاء المملكة تم اختيارها حتى تكون ضمن الحدائق الجيولوجية العالمية.
#فيديو | سمو أمير #جازان يطّلع على المرحلة الثانية من دراسة تصميم وتطوير “وادي لجب”، ويوجه بالعمل الجاد ومضاعفة الجهود؛ لاستغلال مقومات الوادي.#واس_عام pic.twitter.com/QuZNxzkwbJ
— واس العام (@SPAregions) March 17, 2022
وفق “أخبار 24”.