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جديد المحليات > بالفيديو.. أمير جازان يوجه بمضاعفة الجهود لاستغلال المقومات السياحية لوادي لجب
18/03/2022   5:43 ص

بالفيديو.. أمير جازان يوجه بمضاعفة الجهود لاستغلال المقومات السياحية لوادي لجب

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وجه أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، بالعمل الجاد ومضاعفة الجهود لاستغلال المقومات السياحية لوادي لجب في محافظة الريث.

وتفقد أمير جازان، وادي لجب السياحي للوقوف على تنفيذ المرحلة الثانية من دراسة وتصميم تطويره الذي يُجرى بإشراف فريق من المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

يشار إلى أن وادي لجب جرى اختياره ليكون أول حديقة جيولوجية ضمن 13 موقعاً بمختلف أنحاء المملكة تم اختيارها حتى تكون ضمن الحدائق الجيولوجية العالمية.

صورة

صورة

صورة

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. أمير جازان يوجه بمضاعفة الجهود لاستغلال المقومات السياحية لوادي لجب

جديد المحليات
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