بمشاركة غوميز.. برشلونة يحول تأخره إلى فوز على غلطة سراي ويبلغ ربع نهائي الدوري الأوروبي

حول نادي برشلونة الإسباني تأخره بهدف ليفوز بهدفين لواحد على ملعب غلطة سراي التركي ليحجز مقعدًا في ربع نهائي بطولة الأوروبي، بفوزه 2-1 في مجموع المباراتين بعد التعادل السلبي ذهابا.
ووضع المدافع البرازيلي ماركاو الفريق التركي في المقدمة في الدقيقة 28 من الشوط الأول، بضربة رأس من ركلة ركنية.
وعادل بيدري النتيجة لبرشلونة بهدف من مجهود فردي رائع حيث تلقى تمريرة من فيران توريس ليراوغ اثنين من المدافعين ويطرحهما أرضا بمهارة كبيرة قبل أن يضع الكرة في الشباك من مسافة قريبة. وفق “أخبار 24”.
ووضع الجابوني بيير إيمريك أوباميانج برشلونة في المقدمة بعد مرور ثلاث دقائق من الشوط الثاني بضربة رأس رائعة في المباراة التي شهدت مششاركة مهاجم الهلال السابق وغلطة سراي الحالي، الفرنسي بافيتيمبي غوميز.