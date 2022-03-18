“الحج والعمرة”: السماح لغير المُحصنين بأداء العمرة مشروط بعدم الإصابة أو المخالطة

أكدت وزارة الحج والعمرة، أن السماح لغير المُحصنين بأداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي مشروط بعدم الإصابة بـ”كورونا”، أو مُخالطة مُصاب بالفيروس.
وأوضحت الوزارة في ردها على استفسار من أحد الأشخاص بشأن شروط أداء العمرة لغير المُحصنين، أنه تم السماح لغير المُحصنين بأداء العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين بشرط عدم إصابتهم أو مخالطتهم لمصاب بفيروس “كورونا”.
وكانت وزارة الحج والعمرة، ألغت شرط التحقق من حالة التحصين لدخول المسجد الحرام والمسجد النبوي لكافة ضيوف الرحمن، بمن فيهم المتواجدون في المملكة.وفق”أخبار 24″.