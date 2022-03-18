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جديد المحليات > بالفيديو : استئصال حصوات الغدد اللعابية بـ”الروبوت” في مستشفى قوى الأمن بالرياض لأول مرة في الشرق الأوسط
18/03/2022   3:00 م

بالفيديو : استئصال حصوات الغدد اللعابية بـ”الروبوت” في مستشفى قوى الأمن بالرياض لأول مرة في الشرق الأوسط

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أجرى مستشفى قوى الأمن بالرياض، عملية جراحية تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، باستخدام المنظار والروبوت “الجراح الآلي” لاستئصال حصوات من الغدد اللعابية.

ونجح الفريق الطبي برئاسة استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والعنق الدكتور ماجد الثبيتي، في إجراء العملية وإزالة الحصوات مع المحافظة على الغدد اللعابية واستمرار عملها.

وقال الدكتور الثبيتي إن العمليات التقليدية لإزالة الحصوات بـ”الشق الجراحي” تصاحبها خطورة عالية، نظراً لموقع الغدد اللعابية وقربها من الشرايين والأوردة في العنق والوجه والعصب السابع الذي يغذي عضلات الوجه؛ حيث يتم استئصال الغدد بالكامل.

وأضاف أن العمليات التقليدية تنتج عنها مضاعفات وآلام وربما التهابات ونزيف، فيما تتميز عملية إزالة الحصوات باستخدام المنظار والروبوت بالمحافظة على الغدة واستمرارها في عملها، وتقليل فترة التنويم في المستشفى، إضافة إلى مستويات الأمان العالي.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو : استئصال حصوات الغدد اللعابية بـ”الروبوت” في مستشفى قوى الأمن بالرياض لأول مرة في الشرق الأوسط

جديد المحليات
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