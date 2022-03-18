بعد رفع ​الاحترازات.. تخصيص 32 شيخاً للإجابة عن شؤون السائلين بالمسجد الحرام على مدار الساعة

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تخصيص 32 شيخًا للإجابة عن شؤون السائلين بالمسجد الحرام على مدار الساعة، وذلك منذ رفع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا الجديد.
وأوضح مدير إدارة إرشاد السائلين سلطان بن محمد البقمي، أن الإدارة تقدم خدماتها عبر ما يقارب 7 مواقع داخل المسجد الحرام، فضلا عن تخصيص 4 مكاتب للرد عن السائلين هاتفياً يقوم عليها 32 شيخا مشارِكًا، وعدد من القضاة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات على مدار 24 ساعة.
وأكد أن الإدارة حرصت على إيصال الفتوى الشرعية الصحيحة لجميع المستفيدين، مشيرًا إلى تخصيص رقمين مجانيين لإرشاد السائلين عن طريق الهاتف، هما: 8001222400/ 8001222100.
وفق “أخبار 24”.