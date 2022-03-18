نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بعد رفع ​الاحترازات.. تخصيص 32 شيخاً للإجابة عن شؤون السائلين بالمسجد الحرام على مدار الساعة
18/03/2022   3:02 م

بعد رفع ​الاحترازات.. تخصيص 32 شيخاً للإجابة عن شؤون السائلين بالمسجد الحرام على مدار الساعة

+ = -
560

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تخصيص 32 شيخًا للإجابة عن شؤون السائلين بالمسجد الحرام على مدار الساعة، وذلك منذ رفع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا الجديد.

وأوضح مدير إدارة إرشاد السائلين سلطان بن محمد البقمي، أن الإدارة تقدم خدماتها عبر ما يقارب 7 مواقع داخل المسجد الحرام، فضلا عن تخصيص 4 مكاتب للرد عن السائلين هاتفياً يقوم عليها 32 شيخا مشارِكًا، وعدد من القضاة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات على مدار 24 ساعة.

وأكد أن الإدارة حرصت على إيصال الفتوى الشرعية الصحيحة لجميع المستفيدين، مشيرًا إلى تخصيص رقمين مجانيين لإرشاد السائلين عن طريق الهاتف، هما: 8001222400/ 8001222100.

وفق “أخبار 24”.

بعد رفع ​الاحترازات.. تخصيص 32 شيخاً للإجابة عن شؤون السائلين بالمسجد الحرام على مدار الساعة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885203245.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.