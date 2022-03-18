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جديد المحليات > “سكني” يعلن استفادة 14 ألف أسرة من خيارَي “الجاهزة” و”تحت الإنشاء” خلال 2022
18/03/2022   3:10 م

“سكني” يعلن استفادة 14 ألف أسرة من خيارَي “الجاهزة” و”تحت الإنشاء” خلال 2022

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سجّلت أعداد الأسر السعودية المستفيدة من خيارَي القرض العقاري المدعوم لشراء الوحدات السكنية الجاهزة و”تحت الإنشاء” ضمن برنامج سكني، أكثر من 14 ألف أسرة خلال شهرَيْ يناير وفبراير 2022.

ويعد هذا امتداداً لجهود البرنامج في تنويع الخيارات السكنية وتسهيل تملّك الأسر بإجراءات إلكترونية واستحقاق فوري عبر تطبيق سكني للهواتف الذكية.

وتأتي هذه الأعداد ضمن 31 ألف أسرة سعودية أعلن البرنامج عن استفادتها من الحلول التمويلية والخيارات السكنية المتنوعة التي يتيحها البرنامج، وهي (البناء الذاتي، الوحدات الجاهزة، تحت الإنشاء، الأراضي)، لتمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الملائم بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان.

ويُقدم برنامج “سكني” خيار القرض العقاري المدعوم لمستفيديه بهدف تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول باختيار إحدى الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي يوفّرها “سكني” من خلال موقعه وتطبيقه ضمن 115 مشروعاً توفّر نحو 150 ألف وحدة سكنية، أو بالاستفادة من القرض المدعوم لشراء وحدات جاهزة، مما يعطي الأسر المستفيدة حرية اختيار المواقع والتصاميم التي تناسبهم وفق احتياجاتهم ورغباتهم. وفق “أخبار 24”.

كما يستعرض موقع وتطبيق “سكني” 223 مخططاً سكنياً توفر أكثر من 180 ألف أرض سكنية تتوزع في مختلف مدن ومحافظات المملكة ويمكن معاينتها وإصدار عقودها إلكترونياً، واختيار “التصاميم النموذجية” و”المقاول المعتمد” لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء إلكترونياً، بالإضافة إلى إصدار عروض الأسعار، والاستفادة من خدمة المستشار العقاري، و”السوق العقاري”، والتمويل الإلكتروني وغيرها من الخدمات.

“سكني” يعلن استفادة 14 ألف أسرة من خيارَي “الجاهزة” و”تحت الإنشاء” خلال 2022

جديد المحليات, عام
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