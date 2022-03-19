“الداخلية”: ضبط أكثر من 13 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية اليوم (السبت)، نتائج الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، المنفذة خلال الأسبوع الماضي.
وأوضحت الوزارة أن الحملات التي نفذت خلال الفترة من 10- 16 مارس الجاري أسفرت عن ضبط نحو 13.4 ألف مخالف، منهم نحو 7.3 ألف خالف لنظام الإقامة، وأكثر من 4 آلاف مخالف لنظام أمن الحدود، وأكثر من 1900 مخالف لنظام العمل.
وأبانت أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 294 شخصًا، 34% منهم يمنيو الجنسية، و65% إثيوبيو الجنسية، و1% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 271 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أنه جرى ضبط 15 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة نحو 103 آلاف مخالف، منهم أكثر من 90 ألف رجل، وأكثر من 12 ألف امرأة.
وأشارت الوزارة إلى أنه تمت إحالة أكثر من 90 ألف مخالف إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2.3 ألف مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، فيما تم ترحيل 9.5 ألف مخالف.