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جديد المحليات > “الأمن العام” يحتفي بأبطاله.. قصة استشهاد النقيب “ياسر المولد” قبل 19 عامًا
19/03/2022   2:22 م

“الأمن العام” يحتفي بأبطاله.. قصة استشهاد النقيب “ياسر المولد” قبل 19 عامًا

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أعاد الأمن العام التذكير بالمواقف البطولية لعدد من الضباط والجنود، الذين استشهدوا في معاركهم ضد أصحاب الفكر المنحرف.

ونشر الأمن العام صورة للنقيب ياسر حسب الله سالم المولد، الذي استشهد في أحداث “الخالدية” عام 1424هـ، التي جرت وقائعها على أرض العاصمة المقدسة.

وكانت معلومات الجهات الأمنية قد توصلت إلى وجود خلية إرهابية اتخذت من إحدى الشقق السكنية بحي الخالدية مقرًّا لها لتنفيذ عمل إرهابي في مكة المكرمة.

وبادرت الجهات الأمنية بمداهمة الفئة الضالة في وكرها ودعوة أفرادها للاستسلام، إلا أنهم بادروا بإطلاق النيران على رجال الأمن مما أدى إلى استشهاد رجلي الأمن النقيب ياسر حسب الله المولد، والجندي فهد عبدالله وزنة ، فيما تمكنت القوات من قَتل 5 من الإرهابيين والقبض على 7 آخرين.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا أمنياً عن الحادث، موضحةً أنه وقع في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم السبت الموافق 14/4/1424هـ، حيث داهم رجال الأمن مجموعة من الارهابيين الذين يقطنون شقة بعمارة العطاس بحي الخالدية بمكة المكرمة كانوا يعدون للقيام بعمل إرهابي وشيك.

وأوضحت الوزارة في حينها أن اثنين من عناصر الخلية الإرهابية من الجنسية التشادية ومصري وسعودي والخامس مجهول الهوية وعدد آخر من المشتبه فيهم.

وأشارت إلى أن الشقة التي يقطنها الإرهابيون كانت مشركة وجاهزة للتفجير، وقد عُثر بداخلها على 72 قنبلة من القنابل مختلفة الأحجام التي قاموا بصناعتها ومجموعة من الرشاشات والمسدسات والذخيرة الحية والسواطير وأجهزة الاتصال والمواد الكيميائية الخاصة بصناعة المتفجرات وأقنعة رأس.

صورة

وفق “أخبار 24”.

“الأمن العام” يحتفي بأبطاله.. قصة استشهاد النقيب “ياسر المولد” قبل 19 عامًا

جديد المحليات
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