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جديد المحليات > مستجدات كورونا.. الإصابات والحالات الحرجة تواصل الانخفاض وحالات الشفاء عند مستوى مرتفع
19/03/2022   2:22 م

مستجدات كورونا.. الإصابات والحالات الحرجة تواصل الانخفاض وحالات الشفاء عند مستوى مرتفع

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واصلت الإصابات بفيروس كورونا والحالات الحرجة الناتجة عن الإصابة بالمرض انخفاضها في المملكة، فيما بقيت حالات التعافي من الفيروس عند مستوياتها المرتفعة.

وسجلت وزارة الصحة خلال الـ24 ساعة الماضية 98 إصابة جديدة بالفيروس، بانخفاض قدره 7 حالات عن يوم أمس، لتواصل الإصابات منحناها التنازلي الذي بدأته في 19 يناير 2022.

كما غادرت 8 حالات أخرى العناية المركزة، لينخفض إجمالي الحالات الحرجة إلى 212 حالة فقط، مواصلاً نزوله للشهر الثاني على التوالي. فيما تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 9027.وفق “أخبار 24”.

وتعافى 128 شخصاً من الفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 731959 من أصل 749471 إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في المملكة.

 حالات كورونا في المملكة اليوم السبت

مستجدات كورونا.. الإصابات والحالات الحرجة تواصل الانخفاض وحالات الشفاء عند مستوى مرتفع

جديد المحليات
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