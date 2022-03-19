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رياضة > نقل مباراة العراق والإمارات إلى إستاد الملك فهد بالرياض
19/03/2022   2:22 م

نقل مباراة العراق والإمارات إلى إستاد الملك فهد بالرياض

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قرر الاتحادان الدولي والآسيوي لكرة القدم، نقل مباراة العراق والإمارات، ضمن المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر، المقررة يوم 24 مارس الجاري، من استاد المدينة الدولي في بغداد، إلى استاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض.

وقال بيان صادر عن الاتحادين: “إن نقل المباراة جاء في أعقاب الأحداث الأخيرة التي شهدها العراق والأحداث الأمنية الأخيرة عالمياً، إذ تم إجراء إعادة تقييم لوضع الأمن والسلامة في العراق بالتشارك بين الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم”.

وأشار البيان إلى أنه بالاستناد إلى هذا التقييم، ومن أجل ضمان توفير أعلى معايير الأمن والسلامة لكل الأطراف المعنية، فقد تقرر إقامة المباراة على ملعب محايد.وفق “أخبار 24”.

ويحتل منتخب العراق حالياً المركز الخامس في المجموعة الأولى بعد 8 مباريات، وسيخوض المباراة الأخيرة في المجموعة أمام سوريا يوم 29 مارس على استاد راشد في دبي.

نقل مباراة العراق والإمارات إلى إستاد الملك فهد بالرياض

رياضة
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