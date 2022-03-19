مدرب الأهلي: أتحمل مسؤولية الخسارة أمام الهلال.. ولن ألوم اللاعبين

أكد المدير الفني لفريق الأهلي، الأوروجوياني روبرت سيبولدي، أنه يتحمل مسؤولية الخسارة أمام الهلال 2-4، أمس الجمعة، في قمة مواجهات الجولة الـ25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال سيبولدي في تصريحات بعد المباراة: “أتحمل المسؤولية الكاملة عن نتيجة المباراة، وأنا ممتن للاعبين، ولن ألومهم، فقد بذلوا قصارى جهدهم من أجل الخروج بنتيجة إيجابية”.
وأضاف: “الأخطاء في كرة القدم جزء من اللعبة، وواجهنا منافساً قوياً، والمباراة كانت مهمة للفريقين”.
وتابع: “لعبنا بشكل أفضل في الشوط الثاني وسجلنا هدفين، ولاحت لنا عدة فرص لم تستثمر بالشكل الصحيح”.
وأتم تصريحاته: “فترة التوقف ستكون فرصة مناسبة لفريقي من أجل العمل على تصحيح الأخطاء وترتيب الأوضاع”.وفق “أخبار 24”.