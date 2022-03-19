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رياضة > مدرب الأهلي: أتحمل مسؤولية الخسارة أمام الهلال.. ولن ألوم اللاعبين
19/03/2022   2:21 م

مدرب الأهلي: أتحمل مسؤولية الخسارة أمام الهلال.. ولن ألوم اللاعبين

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أكد المدير الفني لفريق الأهلي، الأوروجوياني روبرت سيبولدي، أنه يتحمل مسؤولية الخسارة أمام الهلال 2-4، أمس الجمعة، في قمة مواجهات الجولة الـ25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال سيبولدي في تصريحات بعد المباراة: “أتحمل المسؤولية الكاملة عن نتيجة المباراة، وأنا ممتن للاعبين، ولن ألومهم، فقد بذلوا قصارى جهدهم من أجل الخروج بنتيجة إيجابية”.

وأضاف: “الأخطاء في كرة القدم جزء من اللعبة، وواجهنا منافساً قوياً، والمباراة كانت مهمة للفريقين”.

وتابع: “لعبنا بشكل أفضل في الشوط الثاني وسجلنا هدفين، ولاحت لنا عدة فرص لم تستثمر بالشكل الصحيح”.

وأتم تصريحاته: “فترة التوقف ستكون فرصة مناسبة لفريقي من أجل العمل على تصحيح الأخطاء وترتيب الأوضاع”.وفق “أخبار 24”.

مدرب الأهلي: أتحمل مسؤولية الخسارة أمام الهلال.. ولن ألوم اللاعبين

رياضة
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